Алексей Шеметов - мнения, статьи и мероприятия по теме клиентского сервиса и CX (customer experience).

Статья: куда и зачем расти руководителю контактного центра, или как стать CX-директором?

Отдельное спасибо Елене Косаревой из Naumen за инициативу, настойчивость, а главное - спасибо за организацию и помощь!

Прочитать статью целиком рекомендую здесь: Куда и зачем расти руководителю контактного центра, или как стать CX-директором?
Ниже - лишь немного самоцитирования:
Что может руководитель контактного центра в рамках CX-стратегии:
  • Расширить функции: контактный центр становится активным участником улучшения клиентского опыта;
  • Глубже понимать клиента и проактивно делиться этими знаниями с другими подразделениями: благодаря уникальной информации о предпочтениях и проблемах клиентов;
  • Снизить затраты: устранить повторные обращения и оптимизировать процессы;
  • Предвосхищать тренды: генерировать идеи для новых услуг, основанные на реальных данных и актуальных потребностях клиентов;
  • Повысить лояльность.
Какие навыки нужны будущему руководителю СX:
  • Умение говорить на языке бизнеса;
  • Знание операционки (метрики и “что на что влияет”);
  • Готовность принимать решения и брать ответственность за результат;
  • Мышление на уровне не транзакций, а “клиентских путей” и жизненного цикла клиента;
  • Здоровые личные амбиции лидера.
А также ловите от Naumen полную карту компетенций руководителя контакт-центра.
В общем, ссылка на статью всё та же: Куда и зачем расти руководителю контактного центра, или как стать CX-директором?
2024-11-01 16:00 Статьи и мнения